السعودية والعراق يبحثان فتح آفاق جديدة للتعاون والمستجدات الإقليمية

2021/12/28 | 00:34 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تلقى فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لبحث التنسيق، والتشاور المستمر في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة.وناقش الطرفان، اليوم الاثنين، أهمية تكثيف العمل نحو خلق آفاق …

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