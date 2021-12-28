الوضع الصناعي في لبنان

2021/12/28 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نناقش وضع الصناعة في لبنان وسط الأزمة الاقتصادية

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