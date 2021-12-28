من قصائد الهنود الحمر-الكنديين الأوائل، رجل هزيل. ترجمة جاكلين سلام - جاكلين سلام

2021/12/28 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاكلين_سلام ترجمة جاكلين سلام رجل هزيل، عالم هزيلريتا جوعندما كنت أكتب قصتيرن جرس الهاتف.أريد أن أتحدث مع ريتا جوهي تتحدث يا سيد _ أجبتُهل تأتين إلي مدرستنا لإلقاء محاضرة؟سأقدر لك ذلك.ما الذي ستتكلمين عنه، نسج السلال أم ماذا؟أنا كاتبة وأتحدث عن ثقافتيأي شيء كان، تعالي وتحدثي إلى أطفالناالتلفون فقد الحرارة.رجل هزيل، عالم هزيل، ......





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