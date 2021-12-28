{ جئنا الى السلطة بقطار أمريكي }: (5-1)- علي صالح السعدي - عقيل الناصري

2021/12/28 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري *** { جئنا الى السلطة بقطار أمريكي }: (5-1) علي صالح السعدي ولهذا "...



وجدت كل من بريطانيا والولايات المتحدة في تلك ألأوضاع وخاصة بعد تفكك دولة الوحدة وأنفصال سوريا عن مصر، الفرصة مواتية للتدخل ولإزاحة عبد الكريم قاسم ودعم القوى المعارضة لحكمه، وهو ما تكشف عنه الوثائق التي هي موضوع هذا الكتاب.



والتي يؤكد صحة ما صرح به علي صالح السعدي عضو ......





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