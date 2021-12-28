الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للاستثمار العالمي في جهود التأهب للأوبئة

2021/12/28 | 01:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبوظبي - مباشر: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أهمية الإستثمار العالمي في جهود التأهب للأوبئة، وأيضا في بناء التضامن لإعطاء كل بلد فرصة للتصدي للأمراض المعدية منذ بداية ظهورها.وفي رسالته التي وجهها اليوم الاثنين، للمجتمع …

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