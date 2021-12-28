شخصية العام والميزان المختل

2021/12/28 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬تقاليد‭ ‬في‭ ‬اعلان‭ ‬اسم‭ ‬شخصية‭ ‬العام‭ ‬،‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مجلات‭ ‬أو‭ ‬جمعيات‭ ‬أو‭ ‬منظمات‭ ‬شهيرة‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬سجل‭ ‬الإنجازات‭ ‬السياسية‭ ‬أو‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬الثقافية‭ ‬لإحدى‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشهرة‭ ‬بارزة‭ ‬وبتوافق‭ ‬عالي‭ ‬النسبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجمهور،‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التقليد‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬يمتلك‭ ‬البريق‭ ‬ذاته‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتمتع‭ […]

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