عبداللهيان‭:‬هدف‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬ضمان‭ ‬بيع‭ ‬نفطها‭ ‬واستلام‭ ‬عائداته‭ ‬مباشرة‭ ‬

2021/12/28 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭ ‬تريد‭ ‬ضمانات‭ ‬لعدم‭ ‬تجدد‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬ طهران‭- ‬فيينا‭ – ‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬نيل‭ ‬ضمانات‭ ‬بعدم‭ ‬تكرار‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي،‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عنها‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصدير‭ ‬النفط،‭ ‬قبيل‭ ‬استئناف‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬لإحياء‭ ‬اتفاق‭ ‬العام‭ ‬2015‭.‬ وانطلقت‭ ‬في‭ […]

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