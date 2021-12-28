2021/12/28 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران تريد ضمانات لعدم تجدد الانسحاب الأمريكي مع رفع العقوبات طهران- فيينا – الزمان أكدت إيران الإثنين تركيزها على نيل ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن برنامجها النووي، والتحقق من رفع العقوبات عنها خصوصا في مجال تصدير النفط، قبيل استئناف المباحثات مع القوى الكبرى لإحياء اتفاق العام 2015.
وانطلقت في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبداللهيان:هدف ايران في فيينا ضمان بيع نفطها واستلام عائداته مباشرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وانطلقت في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبداللهيان:هدف ايران في فيينا ضمان بيع نفطها واستلام عائداته مباشرة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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