2021/12/28 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الجامعة العربية تدعو لعودة سوريا لمقعدها لدعم الجولان المحتل القاهرة – مصطفى عمارة عقد ظهر أمس بالقاهرة وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين اجتماعا ثلاثيا خاصّا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية بحضور عباس كامل رئيس المخابرات المصري.
وكشف مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات خاصة للزمان أن وزير خارجية فلسطين أطلع وزراء خارجية كل من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع مصري أردني فلسطيني يتفق على أولوية مؤتمر للسلام وإيقاف الاستيطان في الضفة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكشف مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات خاصة للزمان أن وزير خارجية فلسطين أطلع وزراء خارجية كل من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع مصري أردني فلسطيني يتفق على أولوية مؤتمر للسلام وإيقاف الاستيطان في الضفة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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