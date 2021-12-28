اجتماع‭ ‬مصري‭ ‬أردني‭ ‬فلسطيني‭ ‬يتفق‭ ‬على‭ ‬أولوية مؤتمر‭ ‬للسلام‭ ‬وإيقاف‭ ‬الاستيطان‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬

2021/12/28 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬تدعو‭ ‬لعودة‭ ‬سوريا‭ ‬لمقعدها‭ ‬لدعم‭ ‬الجولان‭ ‬المحتل‭ ‬ القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة عقد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬مصر‭ ‬والأردن‭ ‬وفلسطين‭ ‬اجتماعا‭ ‬ثلاثيا‭ ‬خاصّا‭ ‬لبحث‭ ‬مستجدات‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بحضور‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصري‭.‬ ‭ ‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مصري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬فلسطين‭ ‬أطلع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬كل‭ ‬من‭ […]

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