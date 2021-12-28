مستشفيات أميركية قد تعاني

2021/12/28 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، إن بعض مستشفيات البلاد يمكن أن تشهد "إجهادا" بسبب كثرة المصابين بكوفيد، لكنه أكد أن البلاد مستعدة بشكل جيد لمواجهة ارتفاع عدد الحالات داعيا مواطنيه إلى عدم الذعر.

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