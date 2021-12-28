كافاني ينقذ مانشستر يونايتد من الخسارة أمام نيوكاسل

2021/12/28 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأنقذ البديل إدينسون كافاني، مانشستر يونايتد، من الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل، حيث تعادل الفريقان (1-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جيمس بارك مساء الإثنين، وذلك ضمن لقاءات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح نيوكاسل التسجيل عبر آلان سانت ماكسيمين في الدقيقة (7)، وتعادل مانشستر يونايتد عبر كافاني في الدقيقة (71).وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ19.

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