2021/12/28 | 01:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- عبد الحسين غزال – الزمان صادقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في جلسة الاثنين على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانت ردّت دعوى تقدّمت بها قوى سياسية ممثلة للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج. فيما شرعت القوى السياشسية من دون تأخير لبلورة الموقف باتجاه تشكيل الكتلة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يقبل بالمصادقة على نتائج الانتخابات والصدر يريد حكومة أغلبية لا شرقية ولا غربية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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