الفتح‭ ‬يقبل‭ ‬بالمصادقة‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬والصدر‭ ‬يريد‭ ‬حكومة‭ ‬أغلبية‭ ‬لا‭ ‬شرقية‭ ‬ولا‭ ‬غربية‭ ‬

2021/12/28 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبد‭ ‬الحسين‭ ‬غزال‭ – ‬الزمان‭ ‬ صادقت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬ردّت‭ ‬دعوى‭ ‬تقدّمت‭ ‬بها‭ ‬قوى‭ ‬سياسية‭ ‬ممثلة‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬للدفع‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬النتائج‭. ‬ فيما‭ ‬شرعت‭ ‬القوى‭ ‬السياشسية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬لبلورة‭ ‬الموقف‭ ‬باتجاه‭ ‬تشكيل‭ ‬الكتلة‭ […]

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