مشروع وزير الأوقاف الذي لم يُرض حركة التوحيد والإصلاح. - سعيد الكحل

2021/12/28 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل منذ الأحداث الإرهابية ليلة 16 ماي 2003 ، شرع المغرب في نهج إستراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة التطرف والإرهاب .



وتتميز هذه الإستراتيجية بالهدوء والفعالية والشمولية ، بحيث لا تركز على بُعد واحد كما لا تتولى تنفيذها جهة واحدة .



إذ لكل بُعد خصوصياته التي تتطلب أخذها في الاعتبار عند الشروع في تطبيق الإستراتيجية التي حدد جلالة الملك معالمها ومراميها كالتالي ( وسيجد خديمه الأول في مقدمة المتصدين لكل من ي ......





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