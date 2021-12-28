2021/12/28 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استؤنفت في فيينا، الاثنين، محادثات إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي لإيران التي أكدت تركيزها على نيل ضمانات والتحقق من رفع العقوبات، فيما شدد المنسق الأوروبي للمفاوضات أنه لا يزال هناك عمل "شاق" يجب القيام به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا يؤكد أن عملا "شاقا" ينتظر الوفود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا يؤكد أن عملا "شاقا" ينتظر الوفود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).