قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

2021/12/28 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت الشرطة الأمريكية، بإن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار وقع في متجر بمنطقة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية.وقالت إدارة شرطة غارلاند، إن إطلاق النار وقع ليل الأحد في ضاحية غارلاند في دالاس وتم تسجيله في شريط فيديو للمراقبة، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز".مطلق النار رجل لا يرتدي قميصا، على رأسه قبعة بيسبول، ويخفي وجهه بكمامة جراحية زرقاء ويلبس سروالا رياضيا داكن اللون، وفقا للشرطة.وأفادت الشرطة بإن الرجل خرج من شاحنة بيضاء صغيرة، ودخل المحل وفتح النار، ثم عاد إليها مرة ثانية وفر مسرعا.وأكدت الشرطة إصابة أربعة أشخاص، لم يتم الكشف عن أسمائهم بعد، خلال إطلاق النار، حيث أعلن عن مقتل ثلاثة في مكان الحادث.ونقل الرابع إلى المستشفى في حالة حرجة.

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