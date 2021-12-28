آن الأوان أن ننتزع م.ت.ف من أنياب سلطةدايتون - غسان ابو نجم

2021/12/28 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_ابو_نجم لطالما كثر الحديث عن ضرورة إحداث الطلاق البائن بين سلطة أوسلو وتحالفاتها وملحقاتها وبين كافات فصائل العمل الوطني والحراكات الشعبية والشبابية وكافة منظمات العمل المدني والمؤسسات الوطنية والشعبية، ولقد تعرضت وفي أكثر من مقالة ومنذ سنوات؛ عندما بدأت سلطة أوسلو بالتحول من حليف سياسي ضعيف مع الكيان إلى تابع وملحق بأجهزة العدو الأمنية ونفض عنها صفة الشريك السياسي وتحولت إلى أداة للقمع ومخبر رخيص وخائن ل ......





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