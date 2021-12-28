2021/12/28 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحد العراكات اللامنتهية، وصفني أحدهم شاتما بأني "Mad as a hatter" بترجمة أدركتها لاحقا إلى العربية: (مجنونة كـ صانع قبعات).لم افهم المعنى على الإطلاق لكن انقلب العراك من جهتي حينه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجنون كـ صانع قبعات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجنون كـ صانع قبعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).