2021/12/28 | 04:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العام 2020، وبالتحديد في الخامس من آذار، اجتمع الرئيسان التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، وتمخض عن اجتماعها اتفاق على وقف لإطلاق النار في إدلب السورية، بعد أن كادت المواجهة المباشرة بين الجيشين التركي والسوري تندلع في المنطقة.

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