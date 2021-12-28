الإعلام السوري: قصف إسرائيلي يستهدف مرفأ اللاذقية 

2021/12/28 | 06:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدف قصف جوي "إسرائيلي" فجر الثلاثاء، ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي خلال شهر واحد.

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