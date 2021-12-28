حرائق كبيرة في مرفأ اللاذقية بعد قصف اسرائيلي عبر البحر

2021/12/28 | 06:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,-(أ ف ب) – استهدف قصف جوي إسرائيلي فجر الثلاثاء ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي خلال شهر واحد.وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وخصوصاً أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب […]

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