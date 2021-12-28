أميركية من أصل مصري.. آية جلال تصبح

2021/12/28 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت الصحفية الأميركية، المصرية الأصل، آية جلال، التي تعمل في قناة WFSB News، التي تبث في ولاية كونتيكيت

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