2021/12/28 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل ما ورد على لسان الدكتور كان قديم فعلاً، شكلاً وموضوعاً، وذلك بخلاف إشكالياته الحقوقية والعلمية والاجتماعية والفلسفية.طبعاً، كان لعملية ضرب المجتمع الغربي بذات المعاول القديمة نصيب الأسد من الحوار، جمل تبدو وكأنها قادمة من تلفزيون ثمانينيات القرن الماضي

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