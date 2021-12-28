قصف صاروخي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا

2021/12/28 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أفاد مصدر عسكري سوري أن محيط مرفأ اللاذقية تعرض فجر اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخي إسرائيلي.

وقال المصدر إن الطيران الإسرائيلي "نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

وأشار إلى أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة".

وقصفت إسرائيل في السابع من الشهر الجاري محيط ميناء اللاذقية ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الحاويات.

المصدر: سانا

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