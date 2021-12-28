2021/12/28 | 08:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، بأنه من المنتظر أن تجري موسكو وواشنطن محادثات يوم 10 يناير المقبل بشأن الوضع في أوكرانيا والحد من التسلح.ووفقا للوكالة فإن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محادثات روسية-أمريكية حول أوكرانيا والحد من التسلح في العاشر من يناير المركز الخبري الوطني.

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