السعودية.. تداول فيديو لحظة اصطدام شاحنة بـ

2021/12/28 | 08:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من حادث اصطدام شاحنة بمسجد في مدينة جدة بالسعودية، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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