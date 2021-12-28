2021/12/28 | 08:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع الطبيب والإعلامي الروسي المعروف، ألكسندر مياسنيكوف أن تشهد روسيا في فبراير المقبل موجة جديدة من مرض فيروس كورونا.وقال إن عدد المصابين بالفيروسي سيبدأ في الارتفاع في فبرايرالمقبل.جاء ذلك في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بموجة جديدة لكورونا في فبراير المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بموجة جديدة لكورونا في فبراير المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بموجة جديدة لكورونا في فبراير المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).