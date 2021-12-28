2021/12/28 | 08:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتقلت الشرطة في مدينة جارلاند بولاية تكساس الأمريكية مراهقا يبلغ من العمر 14 عاما، لصلته بإطلاق النار في سوق صغير في 27 ديسمبر، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.وقال رئيس الشرطة المحلية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مراهق للاشتباه في قيامه بقتل ثلاثة قاصرين في ولاية تكساس الأمريكية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مراهق للاشتباه في قيامه بقتل ثلاثة قاصرين في ولاية تكساس الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مراهق للاشتباه في قيامه بقتل ثلاثة قاصرين في ولاية تكساس الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).