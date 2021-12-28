2021/12/28 | 08:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتّحدة وروسيا ستجريان في العاشر من يناير المقبل محادثات تتناول ملفّي مراقبة الأسلحة النووية والأزمة الأوكرانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محادثات مرتقبة بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محادثات مرتقبة بين واشنطن وموسكو بشأن الأزمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).