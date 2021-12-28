بريطانيا: لا قيود جديدة لمواجهة كورونا قبل العام الجديد

2021/12/28 | 08:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الصحة البريطاني أنه لن يتم فرض أي قيود أخرى لمواجهة فيروس كورونا في انجلترا قبل حلول العام الجديد، بعد قيام الوزراء بمراجعة أحدث البيانات.

وقال ساجد جاويد ، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (إيه ميديا)، إنه ” يجب على الناس توخي الحذر” ، وحث أولئك الذين يحتفلون ببدء عام 2022 على فحص أنفسهم مقدماً والاحتفال في أماكن مكشوفة ، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بسلالة أو ميكرون بسرعة هائلة ، إلى حد بلغ 90% من جميع حالات الإصابة الجديدة بكورونا.

ويأتي القرار بعدم فرض قيود بخلاف الإجراءات المعمول بها بالفعل طبقا للخطة ب ، بعد أن تم إطلاع رئيس الوزراء بوريس جونسون على تأثير الاختلاط أثناء عيد الميلاد على عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات الدخول للمستشفيات.

وقال جاويد للقنوات التليفزيونية الإثنين : “إننا نفحص البيانات على أساس يومي – وهذا لن يطرأ عليه تغيير أثناء فترة أعياد الميلاد.



لكن لن يكون هناك أي قيود أخرى قبل العام الجديد.



بطبيعة الحال يجب على الناس توخي الحذر ونحن نقترب من احتفالات رأس السنة الجديدة”.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” أن الحكومة أعلنت اليوم عن تسجيل 98515 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد في بريطانيا الإثنين.

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