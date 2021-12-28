شيءٌ من اللغة العربية ح 25 ( حروف الجرّ). - مديح الصادق

2021/12/28 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديح_الصادق عدد حروف الجرّ عشرون حرفاً؛ أوجزها ابن مالك في بيتين من ألفيته: "هَاكَ حُروفَ الجرِّ وهي: مِنْ إلى...



حَتَّى خَلاَ حَاشَا عَدا في عَنْ عَلىمُـذْ مُنْــذُ رُبَّ اللامُ كَيْ واوٌ وتا...



والكــافُ والبــا ولَعَـــلَّ وَمَتَــــى".حروف الجرّ مختصة بالأسماء؛ لأن الجرّ من علامات الاسم، كما ذكرنا في إحدى محاضراتنا، وليس لها تأثير في الأفعال، وكل حرف منها يفيد معنى أو أكثر:............



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