عندما تعشقُ الأميرات... نصٌّ شعري - مديح الصادق

2021/12/28 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديح_الصادق عندما تعشقُ الأميرات...



أكادُ عبرَ ما بينَنَا...أسوارٌ، عسَسٌ، وما خُطَّ على الألواحِلربِّ الكونِ قد نُسِبَتْأسمعُ نبضَهاونشيجَ كلِّ حرفٍ ضمَّنتْ قصيدَهاكريشةٍ في مهبِّ ريحِفقدَتْ صوابَهاساعةَ مِن على كتفِي أعلنَتْ اعترافَها...



كاذبةٌ؛ همَسَتْ، أناأرجوكَ لا تؤاخِذْ غفلَتي وسامِحْ هفوَتِيألسْتَ خبيرَ العاشقينَ وأنتَ، حيثُ الأبجديَّاتُ، مُعلِّ ......





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