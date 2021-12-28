نخبنة الشعبوية - المنصور جعفر

2021/12/28 | 08:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يمحص هذا النص مقال الزعيم إبن الزعيم، البروفيسور مهدي أمين التوم عن ضرورة تجميع وتنظيم قوى الثورة.



وفي مقالات البروف مهدي ليبرالية أصيلة من الدرجة الأولى بحكم طبيعة موضوعيتها وبحكم نأيها عن المماحكات والأنا وبحكم أسلوبها الحواري الإرشادي، وبحكم تركيزها على أسس وقيم "الإصلاح" و"التعاون الطبقي" و"التعاون الإقليمي" و"القيم الوطنية العامة" وميله بها بأرثه في الحقانية وأسلوبه العقلاني إلى مباصرة الأزما ......





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