2021/12/28 | 08:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافق بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحيتة على انضمام العراق بشكل رسمي اليه.وذكر السفير العراقي في الصين شورش خالد سعيد، اليوم الثلاثاء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “السفارة العراقية في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق ينضم رسمياً إلى بنك الاستثمار الآسيوي المركز الخبري الوطني.

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