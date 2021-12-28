سوريا: 'إسرائيل' قصفت بالصواريخ محيط مرفأ اللاذقية غرب البلاد

2021/12/28 | 08:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر عسكري سوري، الثلاثاء، بتعرض محيط مرفأ اللاذقية فجر اليوم، إلى قصف صاروخي "إسرائيلي".

وقال المصدر لوسائل اعلام عربية تابعها NRT عربية، (28 كانون الاول 2021)، إن "الطيران الإسرائيلي نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية مستهدفا ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

واضاف، أن "العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال الحرائق في المكان وحدوث أضرار مادية كبيرة".

وقصفت إسرائيل في السابع من الشهر الجاري محيط ميناء اللاذقية ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من الحاويات.

"وكالة سانا"

N.A

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