ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل

2021/12/28 | 08:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليارتفعت حصيلة الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة هطلت على ولاية باهيا في شمال شرق البرازيل منذ تشرين الثاني إلى 20 قتيلاً و63 ألف نازح.وقال حاكم الولاية روي كوستا الذي يُشرف منذ السبت على عملية إنقاذ تنفّذها في المناطق المتضرّرة أجهزة الولاية بالاشتراك مع الحكومة الفدرالية وولايات أخرى “إنّنا نعيش أكبر كارثة …

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