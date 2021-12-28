2021/12/28 | 08:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

انشغل رؤساء مؤسّسات الرياضة بتأمين

مواقعهم طوال 18 عاماً منذ تفرّدهم

بشؤونها عقب تحرّرهم من سلطة مركزية

قيّدت حركتهم وحرمتهم من التصرّف

بالأموال المخصّصة لها، وضيّقت عليهم

الخِناق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مُعدَمون بلا مُجيب !) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مُعدَمون بلا مُجيب !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).