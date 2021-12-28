كلمة صدق: تقييم رياضي لعام منصرم

2021/12/28 | 08:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حمدي

ينشغل الوسط الرياضي بجميع متعلّقاته

الفنيّة والماديّة والإعلامية بتقييم

منجزات دأب العالم أجمع على القيام بها

بعد نهاية كل عام، وهي حصيلة مهمّة تعطي

دلالات احصائيّة على قدر كبير من

ال

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