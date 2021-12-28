ألمانيا تسجل 372 وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021/12/28 | 08:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الصحية الألمانية 372 حالة

وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24

ساعة الماضية.

وبحسب تقرير معهد روبرت كوخ، اليوم

الثلاثاء، تم تسجيل 21080 إصابة جديدة

بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك العدد

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