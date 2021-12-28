عمرها 92 عاما.. عجوز تمارس رياضة ركوب الأمواج

2021/12/28 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تجاوزها الثانية والتسعين من عمرها، تصر العجوز النيوزيلندية، على ممارسة رياضة ركوب الأمواج، عند أحد شواطئ مدينة سكاربورو بمقاطعة يوركشاير البريطانية، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان".

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