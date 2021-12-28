فرنسا تعلن إجراءات جديدة لاحتواء الانتشار السريع لأوميكرون

2021/12/28 | 09:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت فرنسا إعادة العمل من المنزل بشكل إلزامي 3 أيام في الأسبوع ، وذلك لاحتواء الانتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) سريع الانتشار، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، الاثنين.

ونقلت بلومبرغ عن رئيس الوزراء جان كاستكس قوله، الاثنين، إنه يتعين على العمال الذين لديهم خيار البقاء بعيدا عن المكاتب القيام بذلك لمدة ثلاثة أيام على الأقل وإذا أمكن أربعة أيام وذلك للمساعدة في الحد من الاختلاط الاجتماعي.

وأعلن كاستكس عن هذه التدابير التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ، في 3 يناير (كانون الثاني)المقبل ولمدة 3 أسابيع، بعد اجتماع مجلس الوزراء الخاص الذي عقده الرئيس إيمانويل ماكرون وسط ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالفيروس الفتاك في البلاد.

وقال كاستكس للصحافيين: “في فرنسا وأوروبا، الوضع الصحي، كما تعلمون، متوتر للغاية.

وامتنعت الحكومة عن إصدار أمر بحظر التجوال ليلة رأس السنة الجديدة.

وسجلت فرنسا، السبت الماضي، رقماً قياسياً لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، متخطية حاجز الـ 100 ألف إصابة في يوم واحد، في ظل الانتشار السريع لمتحور أوميكرون، ليواكب بذلك معدلات الإصابة الكبيرة في كل من المملكة المتحدة وإيطاليا.

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