إليك أكثر مقاطع الفيديو غرابة في العام 2021 والتي حصدت أعلى نسبة مشاهدات عبر الإنترنت

2021/12/28 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الرجل الذي ابتلع سماعة "إيربود" وهو نائم، إلى المراهقة التي اصطدم بها طائر النورس في مدينة الملاهي الترفيهية، ننظر إلى بعض مقاطع الفيديو التي حصدت أكثر المشاهدات عبر شبكة الإنترنت في عام 2021.وفي تقرير جيني موس من CNN مقاطع الفيديو المرشحة لتكون الأكثر غرابة في العام 2021.

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