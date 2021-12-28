قصف إسرائيلي يستهدف ميناء اللاذقية ويخلف أضرارا كبيرة

2021/12/28 | 09:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولياستهدف قصف جوي إسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء ساحة الحاويات في مرفأ اللاذقية (غربي سوريا)، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه للمرفق الحيوي خلال شهر واحد.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن “العدو الإسرائيلي نفذ فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من عمق …

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