سانا: قصف صاروخي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية غرب سوريا

2021/12/28 | 09:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “سانا” السورية أن محيط مرفأ اللاذقية تعرض، فجر اليوم الثلاثاء، إلى قصف صاروخي إسرائيلي.وقالت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري إن الطيران الإسرائيلي “نفذ حوالي الساعة 3:21 من فجر اليوم […]

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