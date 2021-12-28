العراق ينضم إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية

2021/12/28 | 09:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النورنيوز/ بغدادوافق بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية على انضمام العراق بشكل رسمي إليه.وذكر السفير العراقي في الصين شورش خالد سعيد في بيان تلقى “النور نيوزط اليوم الثلاثاء، إن”السفارة العراقية في بكين تسلمت رسالة من نائب رئيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية لودجر شوكنخت تضمنت حصول موافقة مجلس المحافظين في البنك على طلب العراق للانضمام الى …

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