الديمقراطي الكردستاني: لسنا جزء من أي تحالف حتى الآن

2021/12/28 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، موقفه من مفاوضات الكتل السياسية للتوصل لاتفاقات فيما بينها لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عضو الحزب صالح عمر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إنه "نعتقد بأن توحيد القوى السنية أو الشيعية مهم جدا وخطوة نحو الأمام".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي حتى الآن لم يتحالف مع أي جهة سواء كانت سنية أو شيعية"، مبيناً أنه "الأهم خلال المرحلة الحالية هو الخروج من حالة الانسداد السياسي الموجودة على أرض الواقع".

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