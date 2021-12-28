وفاة طفلين وإصابة ثالث بانهيار منزل ’تجاوز’ في الناصرية

2021/12/28 | 09:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي طفلان مصرعهما، الثلاثاء، فيما اصيبت شقيقتهما، جراء انهيار مزلهم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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وقال مصدر محلي لمراسل "ناس"، (28 كانون الأول 2021)، أن "منزلاً في منطقة الإدارة المحلية قرب مستشفى الحبوبي في دور الحواسم، انهار فوق ساكنيه بشكل مفاجئ، مما أسفر عن وفاة طفلين وإصابة طفلة أخرى".

وأضاف المصدر، أن "المتوفيين أحدهما يبلغ من العمر 9 سنوات والآخر سنة واحدة، في حين تبلغ شقيقتهما المصابة عامين".

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