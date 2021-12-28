قفزة باسعار النفط.. خام برنت يقترب من 80 دولارا للبرميل

2021/12/28 | 09:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفع النفط يوم الثلاثاء، مع تداول الأسعار بالقرب من أعلى مستوى في الجلسة الماضية في شهر واحد وسط توقعات بأن صيغة أوميكرون لفيروس كورونا لن يكون لها سوى تأثير محدود على الطلب العالمي.

وارتفع خام برنت سبعة سنتات أو 0.12 بالمئة إلى 78.72 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.79 دولاراً للبرميل، محققا مكسبًا للجلسة الخامسة على التوالي.

وكان كلا السوقين يتداولان بالقرب من ذروة يوم الاثنين، وهو أعلى سعر لهما منذ أواخر تشرين الثاني.

قال وزير الصحة البريطاني ساجيد جافيد يوم الاثنين إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة على فيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، حيث تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة حول ما إذا كانت الخدمة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

ومع ذلك، ألغت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 1300 رحلة جوية يوم الأحد حيث خفض فيروس كورونا عدد الطواقم المتاحة بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء التوقف.

وصعدت أسعار النفط نحو 50 بالمئة هذا العام، مدعومة بتعافي خفض العرض والطلب من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك +.

ينتظر المستثمرون اجتماع أوبك + في 4 يناير/ كانون الثاني، حيث سيقرر التحالف ما إذا كان سيمضي قدمًا في زيادة الإنتاج المخطط لها 400 ألف برميل يوميًا في فبراير/ شباط.

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