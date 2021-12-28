عودة للقوة الناعمة

2021/12/28 | 09:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أثير ناظم الجاسور

كثيرة هي النقاشات والدراسات التي

تناولت مفهوم القوة الناعمة وتأثيرها

على العلاقات بين الدول بالإضافة إلى

ادواتها التي تُغري الحكومات والشعوب،

وكثر النقاش حول إمكانية الدول

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