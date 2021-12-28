من يسجن فولتير ؟

2021/12/28 | 09:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

ما هي المسافة التي قطعها النظام الجديد

في العراق وهو يدخل عامه التاسع عشر؟ ما

هي نسب النمو والتطوّر والتقدم

ومستويات الدخل؟ كم هو عدد المستشفيات

والمدارس التي بنيت؟ ما مدى فاعلية نظام

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