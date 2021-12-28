سان جيرمان يعير لاعب وسطه البرازيلي إلى ريال سوسييداد

2021/12/28 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن نادي باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، إعارة لاعب وسطه الدولي البرازيلي، رافينيا، إلى ريال سوسييداد الإسباني حتى نهاية الموسم.وأكد ريال سوسيداد الخبر في موقعه على الإنترنت […]

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