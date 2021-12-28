2021/12/28 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق ينضم رسمياً إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق ينضم رسمياً إلى بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).